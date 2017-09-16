GALATASARAY STADINDAKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ, CİNCON ARENA YAZDIĞI İÇİN KOVULDU
Galatasaray'ın stadyumu olan Türk Telekom Stadı'nda çalışan İbrahim Şen adlı stadyum görevlisi, Instagram'da TT Stadı'nın fotoğrafını paylaşarak "Cincon Arena" yazdığı için işinden kovuldu.
Eski Galatasaray yöneticisi Selim Arda Üçer paylaşımın hareket içerdiğini belirterek çalışanın işten çıkarıldığını belirtti. Üçer, "Ekmeğini kazandığı stadyumda Galatasaray'a hakaret eden arkadaş dışarı çıkartılıyor. Fark edip uyaranlara teşekkürler" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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