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GALATASARAY STADINDAKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ, CİNCON ARENA YAZDIĞI İÇİN KOVULDU


Galatasaray Stadındaki Güvenlik Görevlisi, Cincon Arena Yazdığı İçin Kovuldu
Tarih : 16 Eylül 2017, 20:10
Puan Ver : Galatasaray Stadındaki Güvenlik Görevlisi, Cincon Arena Yazdığı İçin Kovuldu(9/10)5

Galatasaray'ın stadyumu olan Türk Telekom Stadı'nda çalışan İbrahim Şen adlı stadyum görevlisi, Instagram'da TT Stadı'nın fotoğrafını paylaşarak "Cincon Arena" yazdığı için işinden kovuldu.

Eski Galatasaray yöneticisi Selim Arda Üçer paylaşımın hareket içerdiğini belirterek çalışanın işten çıkarıldığını belirtti. Üçer, "Ekmeğini kazandığı stadyumda Galatasaray'a hakaret eden arkadaş dışarı çıkartılıyor. Fark edip uyaranlara teşekkürler" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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