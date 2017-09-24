Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tudor'un hakemle ilgili soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti. Tudor, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle tartışılan Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.

"BUGÜN UMARIM İYİ HAKEM YÖNETİMİ OLUR"

İşte Tudor'un maçı açıklamaları:

"Bugünkü maç bizim için seviyemizi görmek açısından iyi bir test olacak. Bunu arkadaşlarımızla da paylaştım. Yapmak istediğimiz top bizde değilken agresif olmak, top bizdeyken de topa sahip olmak. Bursa iyi takım ama biz kendi performansımıza odaklandık. Dün yaşananları gördükten sonra, umarım bugün iyi bir hakem yönetimi olur."

Kaynak: haberinburada