3 maçlık galibiyet serisi Antalya'da sona eren Galatasaray Kasımpaşa'yı yendi ve 5 hafta sonunda 13 puana ulaştı.

İstatistiklere göre sarı-kırmızılı takımın bu sezon şampiyon olma ihtimali yüzde 55! Cimbom 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana ilk 5 haftada 13 puan topladığı 9 sezonun 5'inde mutlu sona ulaştı. Aslan son olarak 2012-13 sezonunda 5 haftada 13 puanla lige başlamış ve zirveden hiç inmemişti.

Kaynak: haberinburada