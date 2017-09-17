GALATASARAY YÜZDE 55 ŞAMPİYON
3 maçlık galibiyet serisi Antalya'da sona eren Galatasaray Kasımpaşa'yı yendi ve 5 hafta sonunda 13 puana ulaştı.
İstatistiklere göre sarı-kırmızılı takımın bu sezon şampiyon olma ihtimali yüzde 55! Cimbom 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana ilk 5 haftada 13 puan topladığı 9 sezonun 5'inde mutlu sona ulaştı. Aslan son olarak 2012-13 sezonunda 5 haftada 13 puanla lige başlamış ve zirveden hiç inmemişti.
Kaynak: haberinburada
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