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GALATASARAY YÜZDE 55 ŞAMPİYON


Galatasaray yüzde 55 şampiyon
Tarih : 17 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Galatasaray Yüzde 55 Şampiyon(10/10)6

3 maçlık galibiyet serisi Antalya'da sona eren Galatasaray Kasımpaşa'yı yendi ve 5 hafta sonunda 13 puana ulaştı.

İstatistiklere göre sarı-kırmızılı takımın bu sezon şampiyon olma ihtimali yüzde 55! Cimbom 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana ilk 5 haftada 13 puan topladığı 9 sezonun 5'inde mutlu sona ulaştı. Aslan son olarak 2012-13 sezonunda 5 haftada 13 puanla lige başlamış ve zirveden hiç inmemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Yüzde  55  Şampiyon    haber

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