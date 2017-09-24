Süper Lig'in lideri Galatasaray, son haftalarda büyük çıkış yakalayan Bursaspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılıların hedefi alacağı galibiyetle puan farkıyla lider olmak. Yeşil beyazlıları ise güçlü rakibine ilk yenilgisini yaşatmak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele öncesinde iki takımda da önemli bir eksik göze çarpmıyor.

BURSASPOR - GALATASARAY

STAT: Bursa BüyükşehirHAKEM: Fırat AydınusSAAT: 19.30

11'LER BELLİ OLDU

Bursaspor: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Agu, Badu, Kembo, Batalla, Delarge, Stancu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latolevici, Tolga, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Kaynak: haberinburada