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GALATASARAY'A ETO'O DUR DEDİ


Galatasaray'a Eto'o dur dedi
Tarih : 10 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : Galatasaray'a Eto'o Dur Dedi(6/10)2

Süper Lig'in dördüncü haftasına lider giren Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Galatasaray'ın golünü Bafetimbi Gomis atarken, Antalyaspor'un golü de Samuel Eto'o'dan geldi.



Galatasaray bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Antalyaspor, dördüncü maçında da kazanamadı ve 3. beraberliğini aldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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