Süper Lig'in dördüncü haftasına lider giren Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın golünü Bafetimbi Gomis atarken, Antalyaspor'un golü de Samuel Eto'o'dan geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Antalyaspor, dördüncü maçında da kazanamadı ve 3. beraberliğini aldı.

Kaynak: haberinburada