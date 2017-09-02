GALATASARAY'A GELİYOR DENEN AMRABAT, LEGANES'E GİTTİ
La Liga ekibi Leganes, Watford'dan Nordin Ambrabat'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattıklarını açıkladı.
Geçen sezon başında Malaga'dan Watford'a 8.5 milyon euroya transfer olan Nordin Ambarabat'ın gelecek sezon Leganes'te forma giyeceği duyuruldu.
Premier Lig'de geçen sezon 29 maça çıkan 30 yaşındaki Ambarat, 3 asist yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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