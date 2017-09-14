GALATASARAY'DA 2 FUTBOLCUNUN DAHA İŞİ BİTTİ
Galatasaray, Nigel de Jong ve Donk'un devre arasında takımdan ayrılması için anlaşma sağladı.
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerden De Jong ve Donk'un satışı gerçekleşmeyince, iki oyuncu da takımda kalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer dönemi kapanmasına rağmen çalışmalara devam ediyor.
DEVRE ARASINDA GİDECEKLER
Bu doğrultuda iki Hollandalı oyuncunun menajeriyle görüşmeler yapıldığı ve devre arasında yolların ayrılması için uzlaşma sağlandığı belirlendi. Tecrübeli Hollandalı oyuncu Nigel de Jong'un ABD'ye dönmesi, Donk'un ise büyük ihtimalle İspanya'ya gitmesi bekleniyor.
Galatasaray bu oyuncular için bonservis bedeli istemiyor.
Kaynak: haberinburada
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