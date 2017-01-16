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galatasaray'da 741 km'lik çile!

GALATASARAY'DA 741 KM'LİK ÇİLE!

G.Saray'ın çarşamba günü kupada oynayacağı Elazığ maçı için yolculuk krizi baş gösterdi.

Tarih : 16 Ocak 2017, 09:28
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 G.Saray'ın çarşamba günü kupada oynayacağı Elazığ maçı için yolculuk krizi baş gösterdi.



Elazığ havaalanının hava muhalefeti nedeniyle zaman zaman kapanmasından dolayı takımın 741 km'lik yolu otobüsle gitme riski doğdu. G.Saray'ın maçın ertelenmesi talebi de TFF tarafından kabul edilmedi.



 



kaynak:haberler



 








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