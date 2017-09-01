GALATASARAY'DA CAVANDA DÖNEMİ, RESMİ AÇIKLAMAYLA BİTTİ
Belçika ekiplerinden Standard Liege, Galatasaray'ın sağ beki Luis Pedro Cavanda'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Açıklamada Belçikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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