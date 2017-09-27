Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, taraftarların protesto ettiği Selçuk İnan'a sahip çıktı, antrenmanda sarılarak sohbet etti.

Galatasaray'da bu sezona yedek kulübesinde başlayan kaptan Selçuk İnan ile teknik direktör Igor Tudor arasındaki sıcak sohbet dün yapılan idmana damga vurdu.

Hırvat teknik adamın, tecrübeli futbolcuyla şakalaştığı gözlenirken, Selçuk'un da idman boyunca hırslı görüntüsü dikkat çekti. Tudor'un Selçuk'a, Karabük maçında ikinci yarıda forma vermesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımın deneyimli oyuncusu Selçuk İnan, uzun süredir birçok taraftarın hedefi olmuştu.

Kaynak: haberinburada