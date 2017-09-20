Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder, Fransa'da 11'e Bile Giremiyor

GALATASARAY'DAN AYRILAN SNEİJDER, FRANSA'DA 11'E BİLE GİREMİYOR

Galatasaray'da her maça ilk 11'de başlayan Sneijder, Fransız ekibi Nice'de 2 haftadır kadroya bile giremiyor.

Tarih : 20 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder, Fransa'da 11'e Bile Giremiyor(10/10)6

Wesley Sneijder'in Fransa macerası iyi başlamadı. Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Nice kulübünün yolunu tutan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, başlarda forma şansı bulsa da, performansı yetersiz görüldü ve fazla kiloları nedeniyle kadro dışı kaldı.

IBIZA'DA SERVİS YAPMIŞTI

Sneijder, takımının ligde Monaco ve Rennais ile oynadığı son iki karşılaşmayı tribünden takip etti. Henüz gol ya da asisti bulunmayan Sneijder'in birkaç hafta içinde 11'e dönmesi çok zor görünüyor. Hollandalı futbolcu, yaz döneminde Galatasaray'ın kamp yaptığı sıralarda İbiza'da açtığı restoranda müşterilere servis yaparken görüntülenmişti.

FORMASINI BELHANDA ALMIŞTI

10 numaralı forma onun yerine Galatasaray'da Belhanda'ya verilince, taraftar büyük tepki göstermişti. Ancak aradan geçen süreçte Sneijder'in yaşadığı düşüşe paralel olarak Belhanda'nın 10 numara pozisyonunda pres yapan, yere yatıp top kapan ve skora katkı veren görüntüsü, yönetimin doğru bir tercihte bulunduğunu göstermiş oldu.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Dan  Ayrılan  Sneijder  Fransa  Da  11  E  Bile  Giremiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER