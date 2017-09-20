Wesley Sneijder'in Fransa macerası iyi başlamadı. Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Nice kulübünün yolunu tutan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, başlarda forma şansı bulsa da, performansı yetersiz görüldü ve fazla kiloları nedeniyle kadro dışı kaldı.

IBIZA'DA SERVİS YAPMIŞTI

Sneijder, takımının ligde Monaco ve Rennais ile oynadığı son iki karşılaşmayı tribünden takip etti. Henüz gol ya da asisti bulunmayan Sneijder'in birkaç hafta içinde 11'e dönmesi çok zor görünüyor. Hollandalı futbolcu, yaz döneminde Galatasaray'ın kamp yaptığı sıralarda İbiza'da açtığı restoranda müşterilere servis yaparken görüntülenmişti.

FORMASINI BELHANDA ALMIŞTI

10 numaralı forma onun yerine Galatasaray'da Belhanda'ya verilince, taraftar büyük tepki göstermişti. Ancak aradan geçen süreçte Sneijder'in yaşadığı düşüşe paralel olarak Belhanda'nın 10 numara pozisyonunda pres yapan, yere yatıp top kapan ve skora katkı veren görüntüsü, yönetimin doğru bir tercihte bulunduğunu göstermiş oldu.

Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada