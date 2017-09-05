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GALATASARAY'DAN GİDEN CAROLE: SEVİLLA, KARİYERİMDE OYNADIĞIM EN İYİ TAKIM


Galatasaray'dan Giden Carole: Sevilla, Kariyerimde Oynadığım En İyi Takım
Tarih : 05 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : Galatasaray'dan Giden Carole: Sevilla, Kariyerimde Oynadığım En İyi Takım(9/10)5

Lionel Carole'dan Sevilla açıklamaları! Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu Sevilla'ya kiralanan Fransız sol bek Lionel Carole, basına tanıtıldı.

Basın toplantısında konuşan Carole, "Sevilla benim için harika bir kulüp. Kariyerimde oynadığım en iyi takım. Burada olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. İspanyolcam için üzgünüm ama çalışıyorum" sözlerini kullandı.

"MODERN BİR BEKİM"

Galatasaray'ın transfer ettiği Mariano'dan boşalan 3 numaralı formayı giyecek olan Carole, "Umarım Sevilla için önemli bir oyuncu olurum. Kendimden bahsetmek çok zor. Ne diyebilirim ki atak ve defans yapmayı seviyorum. Modern bir bekim" dedi.

"ÇOK ÜZÜLDÜM..."

Son olarak Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadığı için üzgün olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Çok mutsuz oldum. Ancak olan oldu ve şimdi takıma maksimum katkıda bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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