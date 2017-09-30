Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle sağlık kurulu tarafından 2-3 hafta dinlendirme kararı sonrası Tolga Ciğerci çarşamba günü Almanya'ya gitmişti. Almanya'da tekrar muayene olan Tolga Ciğerci'nin raporu dün kulübe ulaştı. Alman doktorlar raporda "Doğru ve yerinde bir teşhise imza atmışsınız. İyi ki futbolcunun dinlenmesine karar kılmışsınız" görüşünde bulundu.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİRDİ

Rapora göre Tolga'nın oynamaya devam etmesi halinde 3 ay sahalardan uzak kalma riski bulunduğunu belirten Alman doktorlar, Galatasaray Sağlık Kurulu'nun doğru bir karara imza attıklarını aksi takdirde hastalığın kronikleşme riskinin de bulunduğu belirtildi.

DERBİYE YETİŞECEK

Galatasaray Sağlık Kurulu'nun hedefi ilk 6 haftada 5 gol kaydeden Tolga'nın Fenerbahçe maçına yetiştirilmesini sağlamak. Tolga, derbiye kadar dinlendirilecek ve ilaç tedavisi uygulanacak. Daha sonra özel egzersiz programı uygulanacak.

MİLLİ TAKIMA GÖNDERİLMEYECEK

Ayrıca G.Saray, A Milli Takıma sağlık durumu hakkında ayrıntılı bir yazı göndererek Tolga Ciğerci'nin kadroya alınmaması için affını istedi.

Kaynak: haberinburada