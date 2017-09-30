GALATASARAY'IN DİNLENDİRME KARARI ALDIĞI TOLGA CİĞERCİ, 3 AYLIK SAKATLIKTAN KURTULDU
Galatasaray'da dinlendirme kararı alınan Tolga Ciğerci'nin Almanya'daki kontrollerinde 3 aylık sakatlıktan kurtulduğu ortaya çıktı.
Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle sağlık kurulu tarafından 2-3 hafta dinlendirme kararı sonrası Tolga Ciğerci çarşamba günü Almanya'ya gitmişti. Almanya'da tekrar muayene olan Tolga Ciğerci'nin raporu dün kulübe ulaştı. Alman doktorlar raporda "Doğru ve yerinde bir teşhise imza atmışsınız. İyi ki futbolcunun dinlenmesine karar kılmışsınız" görüşünde bulundu.
3 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİRDİ
Rapora göre Tolga'nın oynamaya devam etmesi halinde 3 ay sahalardan uzak kalma riski bulunduğunu belirten Alman doktorlar, Galatasaray Sağlık Kurulu'nun doğru bir karara imza attıklarını aksi takdirde hastalığın kronikleşme riskinin de bulunduğu belirtildi.
DERBİYE YETİŞECEK
Galatasaray Sağlık Kurulu'nun hedefi ilk 6 haftada 5 gol kaydeden Tolga'nın Fenerbahçe maçına yetiştirilmesini sağlamak. Tolga, derbiye kadar dinlendirilecek ve ilaç tedavisi uygulanacak. Daha sonra özel egzersiz programı uygulanacak.
MİLLİ TAKIMA GÖNDERİLMEYECEK
Ayrıca G.Saray, A Milli Takıma sağlık durumu hakkında ayrıntılı bir yazı göndererek Tolga Ciğerci'nin kadroya alınmaması için affını istedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
- Dursun Özbek'ten Arda Turan Açıklaması: Ekonomik Sebeplerden Başakşehir'i Seçti
- Arda Turan Transferine Fatih Terim Sessiz Kalmadı! İşte O Sözler
- Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Orkan Çınar Takımda Kalıyor
- Cenk Tosun'un Maçı Sırasında Yanlış Füze Alarmı Verildi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar