GALATASARAY'IN GOLCÜSÜ GOMİS, FORMA SATIŞLARINDA DA LİDER
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve şuan gol krallığında lider olan yıldızı Gomis, Süper Lig'de forması en çok satılan oyuncu olarak bu alandaki liderliğini de sürdürdü.
Bu sezon yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, şimdiden 290 bin forma satışına ulaştı. Besiktaş'ın 270 bin satış yaptığı öğrenilirken, kötü bir start yapan Fenerbahçe'nin ise 200 bin barajını Alanyaspor galibiyeti sonrasında aştığı gelen haberler arasında.
GOMİS'İN 85 BİN, QUARESMA'NIN 50 BİN FORMASI SATILDI
Forması en fazla satılan oyuncu ise Gomis oldu. Fransız forvetin şu ana kadar 85 bin adet forması satıldı. Beşiktaş'ta ise taraftarlar en çok 50 binle Quaresma'nın formasını satın aldı. Yeni transferler Negredo ile Medel'in forma satışında Portekizli yıldızın yanına yaklaşamaması dikkat çekti.
FENERBAHÇE'DE EN ÇOK ROBİN VAN PERSİE FORMASI SATILDI
Fenerbahçe'de en fazla forma sattıran isimse hala Robin van Persie. Hollandalı yıldızın satış rakamı 30 bine yaklastı. Özellikle Fenerium'ları ziyaret eden yabancı konukların büyük kısmının hâlâ Van Persie forması istediği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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