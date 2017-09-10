GALATASARAY'IN İHYA ETTİĞİ AYDIN, 2 SENEDİR TOPA BİLE DOKUNAMIYOR
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa'ya giden Aydın Yılmaz kayıplarda.
Kasımpaşa'da tutunamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu 26 Aralık 2015'ten beri sahaya çıkamıyor. Aydın Yılmaz bu sezon da kulüpsüz kaldı.
GALATASARAY'DA 1.1 MİLYON DOLAR KAZANIYORDU
Aydın Yılmaz, Galatasaray'da oynadığı dönemde maç başı ücretleri hariç yıllık 1.1 milyon dolar kazanıyordu.
Kaynak: haberinburada
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