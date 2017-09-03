GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ FUTBOLCUYLA SÜPER LİG EKİBİ EL SIKIŞTI
Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'ın transfer etmek istediği orta saha oyuncusu William Vainqueur ile prensipte anlaştı.
Antalyaspor Kulübü, İtalya ekibi Roma'nın defansif orta saha oyuncusu William Vainqueur ile prensipte anlaştı.
AKŞAM SAATLERİNDE ANTALYA'YA GELECEK
Kırmızı-beyazlı kulüple 3 yıllığına anlaşmaya varan 28 yaşındaki Fransız futbolcunun, bugün akşam saatlerinde Antalya'ya gelmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON MARSİLYA'DA OYNADI
Geçen sezon kiralık olarak Marsilya'da forma giyen Vainqueur için Antalyasporlu yöneticilerle nihai görüşmenin ardından imza töreninin düzenleneceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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