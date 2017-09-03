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Galatasaray'ın istediği futbolcuyla Süper Lig ekibi el sıkıştı

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ FUTBOLCUYLA SÜPER LİG EKİBİ EL SIKIŞTI

Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'ın transfer etmek istediği orta saha oyuncusu William Vainqueur ile prensipte anlaştı.

Tarih : 03 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyla Süper Lig Ekibi El Sıkıştı(7/10)3

Antalyaspor Kulübü, İtalya ekibi Roma'nın defansif orta saha oyuncusu William Vainqueur ile prensipte anlaştı.

AKŞAM SAATLERİNDE ANTALYA'YA GELECEK

Kırmızı-beyazlı kulüple 3 yıllığına anlaşmaya varan 28 yaşındaki Fransız futbolcunun, bugün akşam saatlerinde Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON MARSİLYA'DA OYNADI

Geçen sezon kiralık olarak Marsilya'da forma giyen Vainqueur için Antalyasporlu yöneticilerle nihai görüşmenin ardından imza töreninin düzenleneceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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