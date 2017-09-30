Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kardemir Karabükspor'u konuk edecek lider Galatasaray, bu müsabakadan kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis

Kardemir Karabükspor: Rybka, Kerim, Papp, Barış, Gaman, Skulason, Poko, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare.

Kaynak: haberinburada