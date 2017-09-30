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GALATASARAY'IN RAKİBİ KARABÜK! 11'LER BELLİ OLDU


Galatasaray'ın Rakibi Karabük! 11'ler Belli Oldu
Tarih : 30 Eylül 2017, 20:10
Puan Ver : Galatasaray'ın Rakibi Karabük! 11'ler Belli Oldu(10/10)6

Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kardemir Karabükspor'u konuk edecek lider Galatasaray, bu müsabakadan kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis

Kardemir Karabükspor: Rybka, Kerim, Papp, Barış, Gaman, Skulason, Poko, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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