Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

galatasaray'ın yeni transferi garry rodrigues istanbul'da

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ GARRY RODRİGUES İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

Tarih : 09 Ocak 2017, 09:38
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Garry Rodrigues İstanbul'da(10/10)8


Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.



Tarifeli uçakla Atina'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.



Buradan özel uçakla konaklayacağı otele götürülen Rodrigues'in, yarın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini sarı kırmızılı yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 26 yaşındaki Rodrigues, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde de boy gösteren Rodrigues, bu sezon takımına 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.



Hollanda doğumlu olan Garry Rodrigues, 12 kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giydi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  In  Yeni  Transferi  Garry  Rodrigues  İstanbul  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER