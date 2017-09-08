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Galatasaray'ın Yeni Transferi Latovlevici: Rüyalarım Gerçek Oldu

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ LATOVLEVİCİ: RÜYALARIM GERÇEK OLDU

Galatasaray'ın yeni transferi Iasmin Latovlevici, "Duygularımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Rüyalarım gerçek oldu. Şu anda doğru insanlarla beraberim." dedi.

Tarih : 08 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Latovlevici: Rüyalarım Gerçek Oldu(9/10)5

Galatasaray'ın yeni transferi Iasmin Latovlevici, rüyalarının gerçek olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Latovlevici, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Rumen futbolcu çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Çok büyük bir camia ve kulübe geldim. Rüyalarım gerçek oldu diyebilirim. Bundan önceki kariyerimde buna benzer fırsatlarım oldu. Ama o zaman doğru insanlarla beraber değildim. Şu an doğru insanlarla beraberim. Büyük bir camiaya geldim ve buraya gelmek için çok çalıştım" dedi.

"ÇOK BÜYÜK CAMİAYA GELDİM"

Transfer tekliği geldiğinde heyecanlandığını belirten Rumen oyuncu, "Igor Tudor'a çok teşekkür ediyorum. Sonuçta o istedi beni. Şu anda beklentileri biliyorum. Çünkü çok büyük bir camiaya geldim. Romanya'da da büyük bir camiada oynamıştım. Beklentilerin ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ben de bu beklentileri karşılamak için tamamen çalışmaya odaklanıyorum" diye konuştu.

"TAKIMIM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Latovlevici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlar ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar zaten kendilerini en iyi şekilde anlatıyorlar. Devamlı stadı dolduruyorlar, devamlı takımın arkasındalar. Her zaman destekteler. Bir oyuncu için böyle bir taraftar grubunun arkanızda olduğunu bilmek kadar güzel bir duygu yok herhalde. Takıma yardımcı olup kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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