GALATASARAYLI FUTBOLCU GOMİS İÇİN MAYMUN BENZETMESİ YAPAN HOLİGAN SERBEST KALDI
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edilen Hakan Hepcan, serbest bırakıldı.
"MAYMUN BENZETMESİNDE BULUNMUŞTU"
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 2-2 berabere biten maç sonrası, sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Galatasaraylı futbolcu için maymun ifadesini kullanmış ve bu ifade büyük tepki çekmişti. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip yanlış anlaşıldığını savunmuştu.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ŞİKAYETÇİ OLDU
Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine bugün gözaltına alınarak savcılığa getirilen Hepcan, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin ardından Hepcan'ın serbest bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar