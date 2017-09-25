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GALATASARAYLI FUTBOLCU GOMİS İÇİN MAYMUN BENZETMESİ YAPAN HOLİGAN SERBEST KALDI


Galatasaraylı Futbolcu Gomis İçin Maymun Benzetmesi Yapan Holigan Serbest Kaldı
Tarih : 25 Eylül 2017, 23:30
Puan Ver : Galatasaraylı Futbolcu Gomis İçin Maymun Benzetmesi Yapan Holigan Serbest Kaldı(5/10)1

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edilen Hakan Hepcan, serbest bırakıldı.

"MAYMUN BENZETMESİNDE BULUNMUŞTU"

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 2-2 berabere biten maç sonrası, sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Galatasaraylı futbolcu için maymun ifadesini kullanmış ve bu ifade büyük tepki çekmişti. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine bugün gözaltına alınarak savcılığa getirilen Hepcan, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin ardından Hepcan'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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