GALATASARAYLI FUTBOLCULAR, KASIMPAŞA MAÇINDA GOL ATARSA SELÇUK İNAN'A KOŞACAK
Galatasaraylı futbolcular, Kasımpaşa maçında gol atarsa son günlerin tartışılan ismi Selçuk İnan'a sahip çıkacak.
Galatasaraylı futbolcular, kaptanları Selçuk İnan'a gelen eleştirilere hep birlikte karşı gelme kararı aldı, tüm sarı-kırmızılılar emektar futbolcu etrafında kenetlendi.
Antalyaspor maçından sonra hedef isim haline gelen ve ultrAslan taraftar grubunun yayınladığı bildiri ile takımda görmek istenmediği dile getirilen futbolcuya teknik direktör Igor Tudor ve yönetimden sonra takım arkadaşları da sahip çıktı.
"BİZ BİR TAKIMIZ"
Türk Telekom Stadı'nda yine aynı grubun tepki göstermesi beklenen Selçuk İnan'ı arkadaşları yalnız bırakmayacak. Böyle bir tablo halinde Selçuk'un yanında yer alma kararı alan bütün futbolcular, atılan gollerden sonra kaptanlarıyla beraber sevinecek. Böylece tribünlere ve kamuoyuna, "Biz bir ekibiz" mesajı verilecek.
Tartışmanın bir an önce sona ermesinin gerektiğine dikkat çeken kulüp yetkilileri, "Gereksiz yere ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Şu an bu tartışmaların zamanı değil. Bundan sadece Galatasaray zarar görür. Kendi kendimize sorun çıkarıyoruz" yorumunu yaptı.
50 BİN TARAFTAR DESTEĞİ OLACAK
Bugün 50 bin civarında seyircinin beklendiği maçta bir taraftan da gözler Selçuk İnan ile tribünler arasında yaşanacak diyalogda olacak. Sarı-kırmızılı taraftarın da saha içindeki bütünleşmeye katkı vermesi bekleniyor.
SADECE AVRUPA'DA OYNADI
Galatasaray'ın safdışı kaldığı UEFA Avrupa Ligi elemelerinde iki maçta da 90 dakika görev yapan Selçuk İnan, beğenilmedi, yeni transferlerin gelişiyle de yedek kulübesinin yolunu tuttu. Teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray kaptanını ligde üç maçta sonradan oyuna soktu, tecrübeli futbolcu toplam 53 dakika şans bulabildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar