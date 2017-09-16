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Galatasaraylı Futbolcular, Kasımpaşa Maçında Gol Atarsa Selçuk İnan'a Koşacak

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR, KASIMPAŞA MAÇINDA GOL ATARSA SELÇUK İNAN'A KOŞACAK

Galatasaraylı futbolcular, Kasımpaşa maçında gol atarsa son günlerin tartışılan ismi Selçuk İnan'a sahip çıkacak.

Tarih : 16 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Galatasaraylı Futbolcular, Kasımpaşa Maçında Gol Atarsa Selçuk İnan'a Koşacak(10/10)6

Galatasaraylı futbolcular, kaptanları Selçuk İnan'a gelen eleştirilere hep birlikte karşı gelme kararı aldı, tüm sarı-kırmızılılar emektar futbolcu etrafında kenetlendi.

Antalyaspor maçından sonra hedef isim haline gelen ve ultrAslan taraftar grubunun yayınladığı bildiri ile takımda görmek istenmediği dile getirilen futbolcuya teknik direktör Igor Tudor ve yönetimden sonra takım arkadaşları da sahip çıktı.

"BİZ BİR TAKIMIZ"

Türk Telekom Stadı'nda yine aynı grubun tepki göstermesi beklenen Selçuk İnan'ı arkadaşları yalnız bırakmayacak. Böyle bir tablo halinde Selçuk'un yanında yer alma kararı alan bütün futbolcular, atılan gollerden sonra kaptanlarıyla beraber sevinecek. Böylece tribünlere ve kamuoyuna, "Biz bir ekibiz" mesajı verilecek.

Tartışmanın bir an önce sona ermesinin gerektiğine dikkat çeken kulüp yetkilileri, "Gereksiz yere ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Şu an bu tartışmaların zamanı değil. Bundan sadece Galatasaray zarar görür. Kendi kendimize sorun çıkarıyoruz" yorumunu yaptı.

50 BİN TARAFTAR DESTEĞİ OLACAK

Bugün 50 bin civarında seyircinin beklendiği maçta bir taraftan da gözler Selçuk İnan ile tribünler arasında yaşanacak diyalogda olacak. Sarı-kırmızılı taraftarın da saha içindeki bütünleşmeye katkı vermesi bekleniyor.

SADECE AVRUPA'DA OYNADI

Galatasaray'ın safdışı kaldığı UEFA Avrupa Ligi elemelerinde iki maçta da 90 dakika görev yapan Selçuk İnan, beğenilmedi, yeni transferlerin gelişiyle de yedek kulübesinin yolunu tuttu. Teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray kaptanını ligde üç maçta sonradan oyuna soktu, tecrübeli futbolcu toplam 53 dakika şans bulabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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