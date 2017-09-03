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GALATASARAYLI FUTBOLCULAR, KORNER KULLANMAK İSTERKEN AZ KALSIN GOL YEDİRECEKTİ


Galatasaraylı Futbolcular, Korner Kullanmak İsterken Az Kalsın Gol Yedirecekti
Tarih : 03 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Galatasaraylı Futbolcular, Korner Kullanmak İsterken Az Kalsın Gol Yedirecekti(5/10)1

Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Eyüpspor maçında Yasin Öztekin ile Emrah Başsan'ın korner organizasyonu başarısızlıkla neticelendi.

Eyüpspor defansını yanıltmak için topa dokunup uzaklaşan Yasin Öztekin'in bu dokunuşunu fark eden rakip futbolcu araya girerek Galatasaray kalesinde tehlike yarattı.

"YABANCI SINIRI DEĞİL YERLİ SINIRI GELSİN"

Sosyal medya kullanıcıları, bu görüntünün ardından "Türk futboluna yabancı değil yerli sınırının gelmesi lazım." yorumunu yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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