GALATASARAYLI FUTBOLCULAR, KORNER KULLANMAK İSTERKEN AZ KALSIN GOL YEDİRECEKTİ
Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Eyüpspor maçında Yasin Öztekin ile Emrah Başsan'ın korner organizasyonu başarısızlıkla neticelendi.
Eyüpspor defansını yanıltmak için topa dokunup uzaklaşan Yasin Öztekin'in bu dokunuşunu fark eden rakip futbolcu araya girerek Galatasaray kalesinde tehlike yarattı.
"YABANCI SINIRI DEĞİL YERLİ SINIRI GELSİN"
Sosyal medya kullanıcıları, bu görüntünün ardından "Türk futboluna yabancı değil yerli sınırının gelmesi lazım." yorumunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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