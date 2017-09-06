Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım

Galatasaraylı Garry, ülkesine muazzam frikikle galibiyeti getirdi

GALATASARAYLI GARRY, ÜLKESİNE MUAZZAM FRİKİKLE GALİBİYETİ GETİRDİ

Galatasaray'ın Yeşil Burun Adaları uyruklu oyuncusu Garry Rodrigues, Güney Afrika ile oynanan maçta attığı frikik golüyle takımını sırtladı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Galatasaraylı Garry, Ülkesine Muazzam Frikikle Galibiyeti Getirdi(5/10)1

Yeşil Burun Adaları, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Afrika'yı deplasmanda Garry Rodrigues'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

RODRİGUES ADETA COŞTU

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Galatasaraylı Garry Rodrigues'in formasını giydiği Yeşil Burun Adaları, deplasmanda Güney Afrika ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımla yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Garry Rodrigues, 52 ve 67. dakikada attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Güney Afrika'nın golünü ise 90. dakikada Andile Jali kaydetti. Galatasaraylı yıldızın frikikten attığı ilk gol büyük beğeni topladı.

Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları grupta puanını 6'ya yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Güney Afrika ise 4 puanla son sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaraylı  Garry  Ülkesine  Muazzam  Frikikle  Galibiyeti  Getirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER