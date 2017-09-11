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Galatasaraylı Selçuk İnan, Gomis'e Pas Atmayıp Geri Dönünce Taraftarı Delirtti

GALATASARAYLI SELÇUK İNAN, GOMİS'E PAS ATMAYIP GERİ DÖNÜNCE TARAFTARI DELİRTTİ

Galatasaraylı Selçuk İnan, Antalyaspor maçında defans arkasına koşu yapan Gomis'e pas atmayıp geriye döndü. Taraftarlar "Selçuk'u takımdan gönderin." diye kampanya başlattı.

Tarih : 11 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Galatasaraylı Selçuk İnan, Gomis'e Pas Atmayıp Geri Dönünce Taraftarı Delirtti(10/10)6

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller 34'te Bafetimbi Gomis ve 82'de Samuel Eto'o'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde lider Galatasaray 10 puana, 15. sıradaki Antalyaspor da 3 puana yükseldi.

SELÇUK İNAN TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Galatasaray taraftarının uzun süredir tepki gösterdiği Selçuk İnan, maça sonradan dahil olurken yine tercihleriyle taraftarı çileden çıkardı. Maçın 63. dakikasında Bafetimbi Gomis defans arkasına koşu yaparken Selçuk pas atmayıp geriye dönünce yine taraftarın hışmına uğradı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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