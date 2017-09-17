GALATASARAYLI SELÇUK İNAN, KASIMPAŞA MAÇINDA TAKIM ARKADAŞLARINA SU TAŞIDI
Galatasaray'da uzun süredir eleştirilen Selçuk İnan'ın Kasımpaşa maçında su molası verildiği dakikalarda takım arkadaşlarına su taşıması dikkat çekti.
Galatasaray'daki kadro değişiminin ardından yeni sezonda kendisine ilk 11'de yer bulamayan Selçuk İnan, Kasımpaşa maçında basın mensuplarına dikkat çeken bir fotoğraf verdi.
Taraftarla arası açık olan ve oynadığı maçlarda ıslıklı tepkilere maruz kalan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında yine yedek kulübesindeydi. Mücadele öncesinde tribüne davet edilmeyen Selçuk İnan, takım arkadaşlarına saha kenarından destek olurken mücadelenin ilk yarısında verilen su molasında dikkat çeken bir harekete imza attı.
MAICON'A SU GÖTÜRDÜ
Su içmek için saha kenarına gelen arkadaşlarına su taşıyan futbolcu, saha kenarından gördüğü zaaflarla ilgili de uyarılarda bulundu. Selçuk İnan'ın Brezilyalı futbolcu Maicon'a su taşıdığı anların fotoğrafları sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar arasında oldukça dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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