GALATASARAYLI TARAFTARLAR, SELÇUK İNAN'I TRİBÜNE ÇAĞIRMADI
Galatasaraylı taraftarlar, son günlerin tepki çeken ismi Selçuk İnan'ı Kasımpaşa maçı öncesinde tribüne çağırmadı.
Galatasaraylı taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesi Selçuk İnan'ı protesto etti. Türk Telekom Stadı'nda ısınmaya çıkan oyuncuları tribünlere davet eden Sarı Kırmızılı taraftarlar Selçuk İnan'ı tribüne çağırmadı.
"BÜYÜK KAPTAN MUSLERA"
Galatasaray taraftarları kaleci Muslera'yı iki kez tribüne çağırıp 'büyük kaptan' tezahüratları yaparak, Selçuk'a kaptanlık göndermesinde bulundular.
TEPKİ SÜRÜYOR
Selçuk geçen hafta Antalya maçında oyuna sonradan girip, Muslera'nın kendisine uzattığı kaptanlık pazubandını koluna taktığı için taraftarlardan büyük tepki toplamıştı. Galatasaraylı taraftarlar Selçuk'a olan tepkilerini Kasımpaşa maçı öncesinde de gösterdi.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
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