

Samsung çok yakında orta-üst seviye akıllı telefonlardan oluşan A 2017 serisini satışa sunacak. Firmanın ülkemizde çokça talep gören ürünlerin yeni modelleri hakkında önemli bilgiler geliyor. Yeni gelecek olan modelin detaylı özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.



Samsung bu sene üçüncü neslini tanıtacağı A serisi ile kullanıcılara metal çerçeve ve orta düzey bir kullanım deneyimi sunmuştu. Seriyi yeni yıl ile birlikte yenileyecek olan firmanın ocak ayında Avrupa pazarında satışa çıkaracağı cihazlarına pek çok yeni özellik getiriyor.



Geçtiğimiz ay Rusya ve Asya pazarında satışa çıkan ürünler ocak ayı itibariyle Avrupa pazarında da satışa sunulacak. IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olacak olan cihazlarda aynı zamanda USB-C bağlantı noktası ve ön ve arkada 16 MP kamera bulunuyor.



IP68 sertifikasını S7 modeliyle birlikte kullanmaya başlayan Güney Koreli teknoloji devi, bu özelliği A serisine de getirecek. 1,5 metrede 30 dakika boyunca suya dayanabilen cihazlar aynı zaman USB-C portuna da sahip. USB-C üzerinden hızlı şarj olabilen cihazda NFC desteği sayesinde henüz ülkemizde kullanımda olmasa da Samsung Pay kullanılabiliyor. Serideki tüm cihazlar Android 6.0 ile birlikte kutudan çıkıyor. Android 7.0 güncellemesinin ise önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.



Telefonların hem arka hem de özçekim kamerasında 16 MP çözünürlüğünde hızlı odaklanabilen sensörler kullanılıyor. Düşük ışıkta yüksek görüntü kalitesi iddiasında olan cihaz aynı zamanda özçekim yaparken ulaşabilecek dalgalanma ve titreşimleri engellemek için özel bir algoritma ile birlikte geliyor.



Cam ve metalin birlikte kullanıldığı cihazların tasarımında Galaxy S6'ya yakınlaşma olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.



Teknik Özellikler



Android Central'ın haberine göre Samsung Galaxy A3 2017 modeli 4,7” büyüklüğünde 720P ekran ile gelirken işlemci olarak 8 çekirdekli 1,6 Ghz hızında bir işlemci kullanılmakta. 16 GB dahili depolama ve 2 GB RAM cihazın diğer teknik özellikleri arasında. 2350 mAh batarya tarafından beslenecek olan Samsung Galaxy A3 2017, uzun bir pil süresi sunacağa benziyor. Firmanın ‘giriş' seviye olarak konumlandırdığı cihazında 13 MP arka ve 8 MP özçekim kamerası bulunuyor.



Galaxy A3'ün bir üstünde yer alan Galaxy A5 ise daha iyi teknik özelliklere sahip. 5,2” büyüklüğünde Full HD ekranın kullanıldığı cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama tercih edilmiş. Yine 8 çekirdekli ancak bu kez 1,9 Ghz hızında çalışan işlemci cihaza güç verirken 3000 mAh büyüklüğünde batarya da cihaza eşlik edecek. Galaxy A5 ile benzer teknik özelliklere sahip olan A7 modeli 5,7” büyüklüğünde ekran ile birlikte geliyor.



A7 modeli aynı zamanda Full HD ekrana ve 3600 mAh bataryaya sahip. RTenk seçenekleri olarak ise A serisinde Uzay Siyahı, Kum Altını ve Buz Mavisi gibi renk seçenekleri mevcut.



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