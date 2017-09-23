GAME OF THRONES OYUNCUSUNDAN +18'LİK FİLM İTİRAFI!
Game Of Thrones oyuncusu Ella Hughes, cinsel içerikli filmler oynamak için hukuk fakültesini bıraktığını söyledi.
Dünyaca ünlü Game Of Thrones dizisinin 22 yaşındaki oyuncusu Ella Hughes, cinsel içerikli filmlerde oynamak için hukuk fakültesini bıraktığını itiraf etti.
HAYRANLARINA İÇ ÇAMAŞIRLARINI GÖNDERİYOR
Hayranlarına kullanmış olduğu iç çamaşırları yollayarak hayatını kazandığını söyleyen Hughes, şuan hukuk öğrencisi olduğu günlere göre çok daha fazla mutlu olduğunu söyledi.
ÖZGÜVEN SAHİBİ OLDU
BBC'ye konuşan Ella Hughes, cinsel film sektörüne girmeden önce çok utangaç bir insan olduğunu ve hatta kendisinden nefret ettiğini, daha sonra kendisine olan özgüvenini cinsel filmlerde oynayarak kazandığını söyledi.
AİLESİ YAŞAM TARZINA SAYGI DUYUYOR
Game of Thrones'da bir hayat kadınını canlandıran Ella, ailesinin yaşam tarzına saygı gösterdiğini ve hatta kendisine destek verdiklerini söyleyerek her zamankinden daha mutlu olduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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