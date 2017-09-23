Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Game Of Thrones oyuncusundan +18'lik film itirafı!

GAME OF THRONES OYUNCUSUNDAN +18'LİK FİLM İTİRAFI!

Game Of Thrones oyuncusu Ella Hughes, cinsel içerikli filmler oynamak için hukuk fakültesini bıraktığını söyledi.

Tarih : 23 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : Game Of Thrones Oyuncusundan +18'lik Film İtirafı!(9/10)5

Dünyaca ünlü Game Of Thrones dizisinin 22 yaşındaki oyuncusu Ella Hughes, cinsel içerikli filmlerde oynamak için hukuk fakültesini bıraktığını itiraf etti.

HAYRANLARINA İÇ ÇAMAŞIRLARINI GÖNDERİYOR

Hayranlarına kullanmış olduğu iç çamaşırları yollayarak hayatını kazandığını söyleyen Hughes, şuan hukuk öğrencisi olduğu günlere göre çok daha fazla mutlu olduğunu söyledi.

ÖZGÜVEN SAHİBİ OLDU

BBC'ye konuşan Ella Hughes, cinsel film sektörüne girmeden önce çok utangaç bir insan olduğunu ve hatta kendisinden nefret ettiğini, daha sonra kendisine olan özgüvenini cinsel filmlerde oynayarak kazandığını söyledi.

AİLESİ YAŞAM TARZINA SAYGI DUYUYOR

Game of Thrones'da bir hayat kadınını canlandıran Ella, ailesinin yaşam tarzına saygı gösterdiğini ve hatta kendisine destek verdiklerini söyleyerek her zamankinden daha mutlu olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Game  Of  Thrones  Oyuncusundan  +18  Lik  Film  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER