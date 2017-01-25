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ganso'nun menajerinden fenerbahçe açıklaması!

GANSO'NUN MENAJERİNDEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sevilla'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Tarih : 25 Ocak 2017, 12:06
Puan Ver : Ganso'nun Menajerinden Fenerbahçe Açıklaması!(10/10)8


Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sevilla'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) için menajerinden flaş bir açıklama geldi.



SEVILLA'DAN HAYIR CEVABI



Sarı lacivertli takımın transfer etmek için görüştüğü ancak kadrosuna katamadığı Ganso için konuşan menajeri Giuseppe Dioguardi, "Fenerbahçe benimle doğrudan temasa geçti. Daha sonra da Sevilla ile görüştüler. Ganso'yu kiralamak istediler ancak Sevilla kabul etmedi." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE FIFA'YA TAKILDI



Menajer, Sevilla'nın Ganso'yu kiralamak istemediğini belirtirken, "Fenerbahçe, FIFA kuralları gereği onun bonservisini alabilecek durumda değil. Değerini kabul ediyorlar ancak gelecek yaza kadar böyle bir hamle yapamayacaklar. Sevilla da Ganso'yu kiralamaya sıcak bakmıyor" dedi.



 



kaynak:sabah








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