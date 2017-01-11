

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues yeni takımının formasıyla ilk kez poz verdi. 26 yaşındaki futbolcunun 16 numaralı formayla mücadele edeceği belirtildi.







Bilindiği üzere Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için PAOK'a 3.5 milyon euro ödeme yapacağını açıklamıştı. Sarı kırmızılılar futbolcu ile de 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirmişti.







kaynak:yenişafak