GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE MİLAT! ARTIK STÜDYO DAİRE YAPILMAYACAK
1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan İmar Yönetmeliği'ne göre, artık stüdyo daire yapılamayacak. Net-brüt alan hesabını da tamamen değiştiren yönetmeliğe göre, mescitler de ilk kez emsal dışı tutulacak.
Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2017'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Gayrimenkul sektörü için bir milat olarak kabul edilen yeni yönetmeliğe göre, stüdyo daireler artık yapılamayacak. En küçük daire minimum 28.5 metrekare büyüklüğünde, oturma odalı ve yatak odalı olarak 1+1 şeklinde yapılacak.
MESCİTLER EMSAL DIŞI
Binaların daha az katlı olması için taban alanına yönelik kurallar da değişti. Eskiden TAKS yüzde 40 ile sınırlıyken, şimdi yüzde 60'a kadar çıkarıldı. Yeni binalarda daha çok otopark yapılabilmesi için yerin altında inşa edilecek olan otopark alanları emsal dışı tutuldu. Yeni yönetmelikle mescitler de ilk defa konut yapılarında emsal dışı alana konu edildi.
NET-BRÜT HESABI DEĞİŞİYOR
Net-brüt alan hesabını da tamamen değiştiren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne göre, kat yükseklikleri konutlarda 3.60 metreye, ticari ofislerde 4 metreye çıkarıldı. Terasların ortak alan olarak belirlendiği yeni yönetmeliğe göre, artık çatılarda havuz ve bahçeler yapılabilecek. Yol boyu ticaretin olduğu konut alanlarında imalathane dışı ticari kullanımlara izin veren yönetmelikte, bodrum katlarındaki konutların nitelikleri de yeniden belirlendi. Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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