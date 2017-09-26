GAZETECİ KARATAŞ'TAN AK PARTİ'Lİ ENSARİOĞLU'NU CANLI YAYINDA KIZDIRAN SORU: NE OY VERDİN
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, canlı yayında gazeteci Orhan Karataş tarafından kendisine yöneltilen "Irak tezkeresine hangi oyu verdiniz?" sorusuna tepki göstererek, "Ret versem ne olacak. Benim ret oyu vermem neyi değiştirecek." dedi.
"REFERANDUM TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEZ"
Habertürk ekranlarında Didem Arslan'ın sunduğu "Tükiye'nin Nabzı" programında Kuzey Irak'taki referandum tartışıldı.
Tartışma sırasında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Kuzey Irak'taki referandumun Türkiye'deki Kürtleri etkilemeyeceğini savundu.
NE OY VERDİĞİNİ SORDU
Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Karataş ise Ensarioğlu'nun sözleri üzerine AK Parti'li vekile dikkat çekici bir soru sordu. Karataş, Ensarioğlu'na Kuzey Irak'taki referandumu da kapsayan tezkere oturumuna katılıp katılmadığını sordu. Ensarioğlu ise oturuma katıldığını söyledi. Bunun üzerine ise Karataş, Ensarioğlu'na hangi yönde oy verdiğini sordu.
"RET VERSEM NE OLUR?"
Soruya net bir cevap vermekten kaçınan Ensarioğlu ise "Bununla nereye varmak istiyorsunuz. Beni neyle itham ediyorsunuz?" dedi. Karataş ise "Ret oyu vermiş olabileceğinizi düşünerek bu soruyu sordum" dedi.
Ensarioğlu ise "Ret versem ne olacak. Benim ret oyu vermem neyi değiştirecek. Bununla nereye varmaya çalışıyorsunuz!" karşılığını verdi.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine programa reklam arası verildi.
Kaynak: haberinburada
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