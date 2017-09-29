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Gaziantep Sanayi Odası: Gaziantep'te Barzani'nin Hiçbir Şirketi Yoktur

GAZİANTEP SANAYİ ODASI: GAZİANTEP'TE BARZANİ'NİN HİÇBİR ŞİRKETİ YOKTUR

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Sani Konukoğlu "Gaziantep'te ticaret sicili kayıtlarına göre Barzani ile ortak olan hiçbir tacir ve sanayi firması yoktur" dedi.

Tarih : 29 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Gaziantep Sanayi Odası: Gaziantep'te Barzani'nin Hiçbir Şirketi Yoktur(10/10)6

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bazı basın yayın organlarında, Barzani'nin Gaziantep'te faaliyet gösteren 250'den fazla işletmesi olduğu yönünde haberlere yer verildiğini belirterek, Gaziantep'te ticaret sicili kayıtlarına göre Barzani ile ortak olan hiçbir tacir ve sanayi firması bulunmadığını bildirdi.

"HABERLER BİZİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hangi belge ve kayıtlara göre hazırlandığı belli olmayan, Barzani'nin, Gaziantep'te 250 firmasının olduğunu iddia eden haberlerin kendilerini son derece rahatsız ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"SİCİL KAYITLARINDA YOK"

"Gaziantep'te ticaret sicili kayıtlarına göre Barzani ile ortak olan hiçbir tacir ve sanayi firması yoktur. Gaziantep'te kendi işletmeleriyle imalat ve ihracat yapan firmaları görmezden gelenlerce ortaya atılan bu ve benzeri iddialar, sanayide ve ticarette Türkiye'ye örnek gösterilen sanayicilerimizi üzmektedir, sanayileşmede başarı hikayesi yazan Gazianteplilere haksızlıktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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