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Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak

GAZİANTEPSPOR, BORÇLARI NEDENİYLE 18 YENİ FUTBOLCUYU OYNATAMAYACAK

TFF 1. Lig'e düşen Gaziantepspor, alacaklı dosyalarından birisini kapatamadığından dolayı transfer ettiği 18 futbolcuyu Ocak ayına kadar oynatamayacak.

Tarih : 09 Eylül 2017, 21:00
Puan Ver : Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak(9/10)5

Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Gaziantepspor'da işler iyi gitmiyor. Transfer yasağının kalkması için alacaklıları için borç ertelemesi isteyen kulüp, son bir dosyayı erteleyemediği için transfer ettiği 18 yeni futbolcuyu Ocak ayına kadar oynatamayacak.

FEDERASYONDAN YARDIM BEKLİYORLAR

Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri'nde toplanan futbolcu ve yöneticiler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Federasyondan konuyla alakalı bir çözüm bulunmasını isteyen yetkililer, uluslararası düzeyde 18 futbolcuyu transfer ettiklerini ve bu oyuncularla kontrat yaptıklarını belirtti.

Gaziantepspor Başkan Adayı Huzeyfe Durmaz, federasyonun bu konuya bir çözüm bulmasını isteyerek, "Çok zor şartlarda bu oyuncuları aldık. Bu oyuncular ailelerini bırakıp buraya geldiler. Federasyondan bu yeni aldığımız 18 oyuncuyla ilgili bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

"BİR TEK HİKMET KARAMAN İLE ANLAŞAMADIK"

Mevcut yönetimde bulunan Necati Baloğlu ise alacaklıların bir çoğuyla ödeme konusunda anlaştık. Bir tek bizim eski teknik direktörümüz Hikmet Karaman ile anlaşamadık. Hocanın maçı dolayısıyla iletişim kopukluğu yaşandı. Bundan dolayı son güne kadar transfer yasağı kalkmadı. Ama hocamızla görüşüp bu konuyu halledeceğiz. Transfer sezonu kapandı. Fakat geçmişte bu duruma düşen kulüplere yardımcı olunmuştu. Aynı şekilde federasyonun Gaziantepspor'a da yardım edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Aralarında Hasan Kabze gibi üst düzey futbolcuların da bulunduğu futbolcular şunlar:"Bora Sevim, Mehmet Akgün, Hasan Kabze, Ferhat Odabaşı, Fevzi Özkan, Hakan Olkan, Serol Demirhan, Murat Paluli, Nuru Suley, Ekigho, Solomon Abwo, Gılles Binya, Sunday Mba, Doğan Ekinci, Yusuf Baloğlu, Polat Keser, Benjamin Fuchs, Adil Chihi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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