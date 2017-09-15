Bursa'da 'gazinocular kralı' olarak tanınan Köşküm Gazinosu'nun sahibi 72 yaşındaki Fahri Balcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Balcı'nın koah hastalığı tedavisi görürken üç gün önce beynindeki damarın tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı, bu sabah da fenalaşıp yaşamını yitirdiği bildirildi.

ZERRİN EGELİLER'LE EVLENMİŞTİ

Bursa'da 'gazinocular kralı' olarak bilinen Fahri Balcı uzun süredir koah hastalığı tedavisi görüyordu. Geçen salı günü beynindeki bir damarın tıkanması sonucu komaya giren Köşküm Gazinosu'nun sahibi Fahri Balcı, Şekvet Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Sinema sanatçısı Zerrin Egeliler'in eşi olan Balcı, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Balcı'nın cenazesi yarın ikindide Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilcek.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİ SAHNEYE ÇIKARMIŞTI

Fahri Balcı'nın sahibi olduğu Köşküm Gazinosu'nda, Güngör Bayrak, Ankara'da çırılçıplak soyunan Gonca Uyanık, Kumkapı Davası kahramanları Gülten Kızılkaya ve Zeynep Uludağ ile "Kadınları dövmek gerekir" dedikten sonra kendisi dayak yiyen tiyatrocu Levent Oran, Ajdar ve son olarak da Yıldız Tilbe'yi sahneye çıkarmıştı.

Zerrin Egeliler ve eşi Fahri Balcı;

Kaynak: haberinburada