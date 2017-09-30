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GELECEĞİ İNŞA EDEN ELON MUSK'IN ÇILGIN PROJESİ! 8 SAATLİK YOLCULUK 29 DAKİKAYA DÜŞÜYOR


Geleceği İnşa Eden Elon Musk'ın Çılgın Projesi! 8 Saatlik Yolculuk 29 Dakikaya Düşüyor
Tarih : 30 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Geleceği İnşa Eden Elon Musk'ın Çılgın Projesi! 8 Saatlik Yolculuk 29 Dakikaya Düşüyor(9/10)5

Bilim ve teknoloji dünyasının en önemli girişimcilerinden SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, kod adı "Big F* Rocket" olan ve Dünya'nın yörüngesinde yolculuğu hayata geçirecek çılgın projeyi kamuoyuna açıkladı. Ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirmek için pek çok projeye imza atan Musk, 8 saat süren uçak yolculuğunu 29 dakikaya indirmeyi planlıyor. Diğer bir deyişle yeni roket sistemiyle dünyanın bir ucundan diğerine gitmek ise sadece 1 saat sürecek.

8 SAATLİK YOLCULUK 29 DAKİKAYA DÜŞECEK

Hava yolculuğu için harcadığımız süre hatırı sayılır bir oranda azalabilir. Zira ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk, yeni projesini açıkladı. CEO'su olduğu SpaceX'in BFR uzay aracının uçak yolculuklarının yerine geçebileceğini açıklayan Musk, bu araçların saate 27 bin kilometre hıza ulaşabileceğini belirtti. Bu hızın yolcu uçaklarının hızının yaklaşık 30 katı olduğunun altını çizen Musk, bu sistem ile şu anda 8 saat süren Londra-New York uçuşunun 29 dakikaya düşeceğini belirtti. 27 bin kilometre hıza ulaşabilen roket, New York, Şangay arasını 39 dakika gibi kısa bir sürede gidecek.

UÇAKTAN 30 HIZLI, ÜSTELİK EKONOMİ SINIFIYLA AYNI FİYATTA

BFR uzay aracının tek artısı yolcu uçaklarından 30 kat hızlı gitmesi değil. Yörüngeye çıkacak olan araç bu sayede yerçekimsiz ortamda daha hızlı yol kat edebilecek. Musk bu roket seyahatinin de herkesin karşılayabileceği bir maliyetle gerçekleşeceğini de belirtti. Musk; "Bu uçuşun koltuk başı ücreti standart bir ekonomi uçuşu fiyatlandırması civarında olacaktır" dedi.

İLK UÇUŞ 2022'DE

Elon Musk, dünya üzerinde herhangi bir noktaya bir saatin altında ulaşabilecek bu roketin gelecek sene inşa edilmeye başlanacağını, 5 yıl içinde de ilk uçuşun gerçekleşebileceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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