Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor

GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI! BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI


Gelibolu'da orman yangını! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
Tarih : 15 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Gelibolu'da Orman Yangını! Boğaz Gemi Geçişlerine Kapatıldı(9/10)5

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği'nin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu Yarımadası tarihi alan sınırları içinde, Kilitbahir köyündeki Ağaderesi Hastane Şehitliği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Eceabat ilçesi sınırlarındaki yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter ile 25 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı, rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği bildirildi.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, yangın nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, boğaz geçişi yapacak gemileri telsiz yardımıyla uyardı.

Tarihi alan içinde orman yangını çıktığını ve hava unsurlarının söndürme çalışmaları kapsamında denizden su aldığını belirten yetkililer, güvenlik amacıyla boğazın geçişlere kapatıldığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gelibolu  Da  Orman  Yangını  Boğaz  Gemi  Geçişlerine  Kapatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER