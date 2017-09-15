Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği'nin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu Yarımadası tarihi alan sınırları içinde, Kilitbahir köyündeki Ağaderesi Hastane Şehitliği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Eceabat ilçesi sınırlarındaki yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter ile 25 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı, rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği bildirildi.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, yangın nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, boğaz geçişi yapacak gemileri telsiz yardımıyla uyardı.

Tarihi alan içinde orman yangını çıktığını ve hava unsurlarının söndürme çalışmaları kapsamında denizden su aldığını belirten yetkililer, güvenlik amacıyla boğazın geçişlere kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: haberinburada