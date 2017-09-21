GELİNLİK TARTIŞMALARINI BIÇAK GİBİ KESTİ: AYNI TASARIMCI
Şeyma Subaşı, gelinliğinin çalıntı tasarım olduğu iddialarına "Aynı tasarımcı 2018 koleksiyonunda bunu tasarlanmış; ben de satın aldım." sözleriyle son noktayı koydu.
Şeyma Subaşı, gelinliğinin çalıntı tasarım olduğu iddialarına son noktayı koydu. "Aynı tasarımcı 2018 koleksiyonunda bunu tasarlamış; ben de satın aldım." dedi.
GELİNLİĞİN TASARIMININ KOPYA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Fransa'da önce nikah ardından yapılan düğünle dünya evine giren Şeyma Subaşı'nın, düğününde giydiği gelinlik çok tartışıldı.
Şeymanın gelinlikle çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, birçok hesap, gelinliğin ABD'li oyuncu Hailee Steinfeld'in 2017 Altın Küre Ödül Töreni'nde giydiği kıyafetle aynı olduğunu yazdı.
İDDİALARI BIÇAK GİBİ KESTİ
Vera Wang imzalı gelinliğin çalıntı tasarım olduğu da iddia edildi. Ancak Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımla, yapılan yorumları bıçak gibi kesti.
İşte Şeyman'nın söylentilere noktayı koyduğu açıklamsı:
Gelinliği kopya derken! Aynı tasarımcı 2018 koleksiyonunda bunu tasarlamış; ben de satın aldım. Sanki başka bir tasarımcıya diktirmişiz gibi... Kopya çıktı derken?
Kaynak: haberinburada
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