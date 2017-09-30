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Genç Kızın Yüzündeki Tümör, Evlilik Hayali Kurmasına Engel Oluyor

GENÇ KIZIN YÜZÜNDEKİ TÜMÖR, EVLİLİK HAYALİ KURMASINA ENGEL OLUYOR

Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız, çok istediği evliliğin hayalini bile kuramıyor.

Tarih : 30 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Genç Kızın Yüzündeki Tümör, Evlilik Hayali Kurmasına Engel Oluyor(10/10)6

Hint genç kız, yüzündeki tümör tedavi edilmediği için evlilik hayali dahi kuramıyor.

YILLARDIR İNSANLARIN ARASINA ÇIKAMIYOR

Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki Rubi Dulari, yüzündeki tümörün büyümesine sebep olan ve çaresi olmayan genetik nörofibromatoz hastalığı yüzünden yıllardır insanların arasına çıkamadığını söyledi.

"ASLA EVLENEMEYECEĞİM"

Rubi'nin yüzünde ilk olarak küçük şişmeler oluştu daha sonra bu şişmeler yıllar geçtikçe büyümeye devam etti. En iyi arkadaşı olan annesini dört yıl önce kaybeden Rubi, okulda sürekli aşağılandı ve şuanda da evlilik hayalini asla yerine geitemeyeceği için korkuyor. Rudi, "Bütün kızlar gibi benim de gelinlik giyme hayallerim var ama yüzümdeki tümör yüzünden kimse benimle evlenmek istemiyor" dedi.

ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

Yüzündeki şişikler ortaya çıkınca anne ve babası tarafından bir çok doktora geitrilmesine rağmen hiç bir ilaç şişmenin önüne geçemedi.

OKULU BIRAKTI

Rudi annesini 2013 yılından kaybetikten sonra okulu bıraktı ve kendisini eve kapattı. Elbise gibi ihtiyaçlarını da babası alıyor.

İYİLEŞME UMUDU VAR

Yıllardır alişverişe çıkamadığını söyleyen Rudi, bir gün iyileştiğinde kendi alışverişini kendisinin yapacağını umut ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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