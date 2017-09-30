GENÇ KIZIN YÜZÜNDEKİ TÜMÖR, EVLİLİK HAYALİ KURMASINA ENGEL OLUYOR
Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız, çok istediği evliliğin hayalini bile kuramıyor.
Hint genç kız, yüzündeki tümör tedavi edilmediği için evlilik hayali dahi kuramıyor.
YILLARDIR İNSANLARIN ARASINA ÇIKAMIYOR
Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki Rubi Dulari, yüzündeki tümörün büyümesine sebep olan ve çaresi olmayan genetik nörofibromatoz hastalığı yüzünden yıllardır insanların arasına çıkamadığını söyledi.
"ASLA EVLENEMEYECEĞİM"
Rubi'nin yüzünde ilk olarak küçük şişmeler oluştu daha sonra bu şişmeler yıllar geçtikçe büyümeye devam etti. En iyi arkadaşı olan annesini dört yıl önce kaybeden Rubi, okulda sürekli aşağılandı ve şuanda da evlilik hayalini asla yerine geitemeyeceği için korkuyor. Rudi, "Bütün kızlar gibi benim de gelinlik giyme hayallerim var ama yüzümdeki tümör yüzünden kimse benimle evlenmek istemiyor" dedi.
ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ
Yüzündeki şişikler ortaya çıkınca anne ve babası tarafından bir çok doktora geitrilmesine rağmen hiç bir ilaç şişmenin önüne geçemedi.
OKULU BIRAKTI
Rudi annesini 2013 yılından kaybetikten sonra okulu bıraktı ve kendisini eve kapattı. Elbise gibi ihtiyaçlarını da babası alıyor.
İYİLEŞME UMUDU VAR
Yıllardır alişverişe çıkamadığını söyleyen Rudi, bir gün iyileştiğinde kendi alışverişini kendisinin yapacağını umut ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar