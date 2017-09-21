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GENÇLERBİRLİĞİ, MAÇTA TEK BAŞINA TEZAHÜRAT YAPAN TARAFTARA İMZALI FORMA HEDİYE ETTİ


Gençlerbirliği, Maçta Tek Başına Tezahürat Yapan Taraftara İmzalı Forma Hediye Etti
Tarih : 21 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Gençlerbirliği, Maçta Tek Başına Tezahürat Yapan Taraftara İmzalı Forma Hediye Etti(7/10)3

Gençlerbirliği yönetimi, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım tribününde tek başına takımını destekleyen Fazlı Nas'a tüm futbolcuların imzaladığı forma hediye etti.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tek kişilik gol sevinciyle futbol kamuoyunun gündemine oturan Fazlı Nas için kulübün sosyal medya ekibi tarafından 4 kısa teşekkür videosu da hazırlandı.

FİNALDE FORMA FAZLI NAS'A ULAŞIYOR

İlk videoda takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin formayı imzalaması ve formanın yola çıkışı anlatılırken, ikinci videoda formanın Trabzon'daki taraftar Fazlı Nas'a giderken yolda karşılaşılan trafik çevirmesi canlandırmasıyla devam ediyor.

Final ise kaptan Uğur Çiftçi'nin takım adına teşekkür videosunun ardından formanın Fazlı Nas'a ulaşmasıyla yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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