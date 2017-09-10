Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede başkent ekibini destekleyen tek taraftar dikkat çekti.

Tribünde tek başına Gençlerbirliği'ne destek veren taraftar, sosyal medyada da konu oldu.

BİR TEK O SEVİNDİ

Öte yandan Gençlerbirliği henüz maçın 6.dakikasında Ahmet İlhan'ın golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçerken; tribündeki o taraftar ilk sevinen oldu.

Kaynak: haberinburada