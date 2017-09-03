Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'de Alipaşa Köyü Polis Kontrol Merkezi'nde görevli memurları ziyaret ederek, bayramlaştı.

Ardeşen Sosyal Tesisleri'ne geçen Bakan Bak, burada Ardeşen Kültür ve Eğitim Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin geleceği için gençlerin önemine vurgu yapan Bak, şöyle devam etti:

"BENİ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞU CUMHURBAŞKANIMIZ OKUTTU"

Daha güçlü olmak için gençlerimizi okutmamız, eğitmemiz lazım. Ben de burslarla okudum. Beni de bu toprakların çocuğu Sayın Cumhurbaşkanımız okuttu. Burs verdi, okuttu kendisi. Ben şanslıydım, Kasımpaşa'dan komşusuyduk. Oradan bizi tanıyordu. Onun verdiği destekler sayesinde yurt dışında okuduk. Master, doktora yaptık ve buralara kadar geldik. Eğitime yapılan destekler çok önemli. Sivil toplum kuruluşları çok önemli.

"HERKES ÇEVRESİNE AKRABASINA YATIRIM YAPACAK"

Dünyada en iyi yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu anlatan Bakan Bak, "Herkes çocuğuna, çevresindeki akrabasına yatırım yapacak. Onlarla ilgileneceğiz. Onların gelecek, kariyer ve iş ortamı için çaba sarf edeceğiz. Biz çevremizi daha güçlü kılarsak, onları bir yerlere taşırsak onlar da gelecek nesillere yatırım yapacaktır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları ciddi birer adım. Bu adımları destekleyelim." diye konuştu.

Bak, daha sonra Fındıklı ilçesine geçerek Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: haberinburada