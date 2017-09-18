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GENELEVDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN KADIN, KÖPEK KULÜBESİNDE İŞKENCEYE UĞRADI


Genelevden Kaçmaya Çalışan Kadın, Köpek Kulübesinde İşkenceye Uğradı
Tarih : 18 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Genelevden Kaçmaya Çalışan Kadın, Köpek Kulübesinde İşkenceye Uğradı(7/10)3

Adana genelevinde çalışan 36 yaşındaki S.S. adlı kadını, ayrılmak istediği için köpek kulübesine kapatıp, hayvanın pisliği yedirmeye çalışarak işkence yaptıkları öne sürülen 2'si tutuklu 3 şüpheli hakkında, 'insan ticareti ve fuhuşa teşvik' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

POLİS KURTARDI AMA HAVAALANINDA YİNE YAKALADILAR

Genelevde çalışan S.S., evdeki diğer kadınlarla anlaşamadığı için 6 Ağustos'ta ayrılmak istedi. İddiaya göre S.S., senetli olarak 100 bin lira borcu olduğu çalıştığı evin sahibi kadın patronu 35 yaşındaki Ö.O.'ya parayı 3 gün içinde getireceğini söyledi. Ö.O.'nun bunu kabul etmemesi üzerine S.S., polisi arayıp yardım istedi. Polis, S.S.'yi genelevden alarak önce polis merkezi, ardından kentten ayrılması için havaalanına bıraktı. Ancak havaalanına patronu Ö.O. diğer kadın çalışanı S.Y. ve genelev otoparkını işleten Y.T.'nin geldiğini gören S.S., bir taksiye binip uzaklaşmak istedi. Ancak iddiaya göre taksinin önünü kesen 3 kişi, S.S.'yi araçtan indirip zorla geneleve götürüp, sopayla dövdü. İddiaya göre genelev içindeki bir köpek kulübesine kapatılan S.S., burada da saatlerce dövüldü. Ö.O., genç kadının yüzüne köpek pisliği sürüp, yedirmeye çalıştı.

20 YIL HAPİS İSTEMİ

Daha sonra bir odaya kapatılan S.S., yapılan telefon ihbarıyla 8 Ağustos'ta kurtarıldı.

Başlatılan soruşturmanın ardından Ö.O. ve Y.T. tutuklanırken S.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, her 3 şüpheli hakkında insan ticareti ve fuhuşa teşvik suçlamasıyla 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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