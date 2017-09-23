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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ganimi ile Görüşmesinde,...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR'IN IRAK GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GANİMİ İLE GÖRÜŞMESİNDE,...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ganimi ile görüşmesinde, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceğini açıkladığı gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerin ele alındı

Tarih : 23 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ganimi İle Görüşmesinde,...(6/10)2

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ganimi ile görüşmesinde, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceğini açıkladığı gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Görüşmede DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin öneminin bir kez daha vurgulandığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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