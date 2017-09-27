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GEREKİRSE FUTBOLDAN MEN EDİLSİN


Gerekirse futboldan men edilsin
Tarih : 27 Eylül 2017, 16:50
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tören sonrasında Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Mahmut Uslu'nun Caner Erkin ve aile yaşamı hakkındaki sözleri için sert konuştu. Orman, "Gerekirse futboldan men edilsin, yöneticilik yapmasın" dedi.

Fikret Orman'ın sözleri şöyle;

'Derbinin en çok üzen tarafı kaybetmemizden çok oradaki ortam ve şahsımla, futbolcularımla yapılan değerlendirmeler. Başka bir şey değil. Bu bir maç. Fenerbahçe'yle daha çok maç yapıyoruz. En az hata en az kayıp yapan da şampiyon olacak. Böyle bakıyorum duruma.'Ortada maç yapmaya gelen ve oyun kuralları içerisinde hareket bir takım vardı dün. Kural dışı hiçbir şey yoktu. Hafta sonundaki derbiye çok kötü bir ortam hazırlandı. Haftasonu da bunu izledik.'

BU OLAYLARDAN FENERBAHÇE TARAFTARI DA MEMNUN DEĞİL

'O verilen demeçler, bir yöneticinin bir başkanla ilgili kötü demeçlerin, kötü imaların yurt dışında Almanya'da İngiltere'de yapıldığını düşünebilir misiniz? Mümkün mü böyle bir şey? Marka değerimizi düşürür bu. Böyle yapmak kime ne kazandırır. 2. yarıda maç bu sefer bizim evimizde. Biz yapsak elimize ne geçecek. Yapsak, 1 sene sonra oraya gitseki yine bize aynı şeyi yapacaklar. Bunlardan Fenerbahçe taraftarı da memnun değil. Sokakta bir sürü insanla konuşuyorum, bu olaylardan rahatsız oluyorlar.

MAHMUT USLU'NUN CANER ERKİN HAKKINDAKİ SÖZLERİ

'70 yaşını geçmiş, 15 yıldır yöneticilik yapanlar nelerden bahsediyor? Oyuncum ailesini kurmuş, bunun bel altına girmek doğru bir şey mi? Bu mu Türk futbolu? Küçük çocuğa hareket yaptırmalar falan. Ne gerek var böyle şeylere. TFF hak mahrumiyeti veriyor, neye yarıyor bu? Gerekirse futboldan men edilsin, yöneticilik yapmasın.'Bu spora hizmet eden herkes bunu paydaşı. Basın da ailemizin bir parçası. Sporda ahlak önemli bir şey. Biz efendi Beşiktaş'ı bunun için gündeme getirdi. Küçücük çocuklara hareketler yaptırmak, bunları kurgulamak. Hoş şeyler değil bunlar. 45 gün hak mahrumiyeti aldım. Stadyumda konuşmam dışarıda konuşurum. Bu cezalar engelleyici değil.

"GÖZÜM CEM SATMAN'IN ÜZERİNDE"

Çok hakemle alakalı şeyler konuşuldu. Ben bir hakem yorumcusu değilim. Hakem olayını sadece Ali Palabıyık açısından değil yan hakem Cem Satman açısından da değerlendiriyorum. Ben Ali Palabıyık gibi genç hakemlerin kazanılmasını gerçekten istiyorum. Hata yapmış olabilir. Ama ben insanların kazanılması taraftarıyım. Karabük maçında da Cem Bey vardı. Yine golümüz verilmedi. Lig başında sanırım Trabzon maçıydı. Çok güzel yönetti. Tamam kazanalım ama derbi gibi tansiyonu yüksek maçlara verirsek kazanacağız diye kaybederiz. Yan hakemi takip edeceğiz artık. Bütün problemli kararların içerisinde var. Çok da detaya girmeyeyim ama gözüm üzerinde. Bariz gol iptal oldu. Penaltı verilmedi. Penaltıyla beraber kırmızı kart verilmedi. 3 tane kırmızı kart, hocanı gönder. Daha ne olabilir diye düşünüyorum. Bunun yorumunu sizler yaptınız, yapmaya devam edin.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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