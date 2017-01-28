

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz başkanlığındaki Türkiye Maarif Vakfı heyeti bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gine'ye gidiyor. Beraberinde doktorların da bulunduğu heyet, Gine'de bulunan Türkiye-Gine Maarif Okullarını ziyaret edecek, sağlık taraması yapacak ve Gine halkıyla bir araya gelerek Türkiye Maarif Vakfı'nın faaliyetlerini anlatacak.







ÖMER HALİSDEMİR ANITININ AÇILIŞI YAPILACAK







Bu seyahat sırasında, Türkiye-Gine Maarif Okulları'nda yapımı biten Ömer Halisdemir anıtının açılışı yapılacak. Bu açılışta Türkiye'den gelen heyet, büyükelçiler, devlet erkanı ve gazeteciler hazır bulunacak. Türkiye Maarif Vakfı heyetiyle birlikte Gine'de bulunacak olan doktorlar, öğrencileri sağlık taramasından geçirecekler. Türkiye Maarif Vakfı'nın Gine Koordinatörlüğü de gelen heyete ülkedeki okullarla alakalı brifing verecek.







Türkiye'den gönüllü bir firmanın ülkedeki 5 okulun boyanması ve tadilatı için gönderdiği boya ve tadilat malzemelerinin de takdim edileceği ziyaretin üçüncü gününde, Türkiye'den bir işadamı ve ortağı, 20 öğrenciye burs verecek. Yine aynı gün öğrencilere Türkiye'den gelen heyet tarafından hediyeler dağıtılacak.







Türkiye Maarif Vakfı heyeti Gine'de resmi ziyaretlerde bulunarak ilgili makamlara teşekkür edecekler. Son olarak, bir basın ve bilgilendirme toplantısı yapacaklar.







GİNE BİR İLK ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR







Gine, Türkiye Maarif Vakfı'nın FETÖ okullarını ilk devraldığı ülke olma özelliğini taşıyor. Dr. Hasan Yavuz ve beraberindeki heyet, 17 Ekim 2016'da Gine'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait 5 okulu Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin nezaretinde imzalanan törenle devralmıştı. Bu seyahatin sonrasında Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ağırlandığı ziyaretinde, Türkiye Maarif Vakfı'nın Afrika'daki diğer ülkeler için yapacağı faaliyetlere destek vereceğini bildirmişti.







Gine'de devralınan toplam 5 okulun kapasitesi bin öğrenci. Şu an 377 öğrenci eğitim alıyor. Okullarda görev yapan 105 öğretmenden 8'i Türk. 17 Ekim 2016'da başlayan eğitim kesintisiz bir şekilde devam ediyor.







30 Ocak tarihinde başlayacak Gine ziyaretiyle, yalnızca Türkiye Maarif Vakfı'nın faaliyetleri anlatılması değil, Türkiye ile Gine arasındaki ekonomik, siyasi, diplomatik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi adına yeni adımlar atılması hedefleniyor.







kaynak:sabah