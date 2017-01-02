Apple iPhone 6s ile birlikte hayatımıza giren 3D Touch teknolojisiyle yapılabilecek bazı detaylı işlemler var. İşte o gizli kalan 3D Touch özellikleri.



Apple iPhone 6s ile birlikte hayatımıza giren 3D Touch teknolojisiyle yapılabilecek bazı detaylı işlemler var. İşte o gizli kalan 3D Touch özellikleri.



Geçtiğimiz yıl duyurulan Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleriyle birlikte 3D Touch teknolojisi de duyurdu. Basınca duyarlı dokunmatik ekran olarak tanımlayabileceğimiz bu teknoloji, parmağınızı ekrana ne kadar kuvvetle bastırdığınızı algılayarak buna göre ek özellikler kullanmanıza olanak tanıyor.



Üzerinde durulan ve tanıtılan çok sayıda özellik oldu ancak bazı özellikler diğerleri kadar öne çıkarılmadı. Bu galerimizin ilerleyen sayfalarında çoğu yerde bulamayacağınız detaylı 3D Touch özelliklerine yer verdik. İşte 3D Touch ile yapabileceğiniz gizli kalmış özellikler.



1.Bahsedeceğimiz ilk özellik klasör bildirimleri ile ilgili. Birden fazla uygulamayı tek bir klasöre yerleştirdiğinizde, içerideki uygulamalardan herhangi birinde bir bildirim olduğu zaman bu bildirim tüm klasörünmüş gibi görünüyor. 3D Touch teknolojisini kullanarak klasöre parmağınızı basılı tutarsanız, ilgili bildirimin hangi uygulamaya ait olduğu görebiliyorsunuz.



2. İkinci özellik klavyenin yer aldığı tüm uygulamalarda kullanılabiliyor. Klavyede yazı yazarken bir hata yaptığınızda, imleci hata yaptığınız yere götürüp düzeltmek için parmağınızı klavyenin üzerine basılı tutun. Bu işlemle birlikte imleç aktifleşecektir. Sonrasında ise parmağınızı imleci kaydırmak istediğiniz yere kadar kaydırın.



Bu özelliğin ikinci bir detayı ise, tüm kelimeyi düzeltmek istediğinizde kullanılıyor. İmleci kaydırırken, herhangi bir kelimenin üzerinde daha kuvvetli bastırın. İmlecin üzerinde olduğu kelimenin tamamının seçili hale geldiğini göreceksiniz.



3. Uygulamalardan gelen çok sayıda bildirimden rahatsız oluyorsanız, bu bildirimleri tek seferde bildirim sekmesinden temizleyebilirsiniz. Bunun için bildirim sekmesini açın, sağ üstte bulunan çarpı işaretine parmağınızla sertçe bastırın. Bu işlem sonrasında “Tüm Bildirimleri Sil” şeklinde bir buton çıktığını göreceksiniz. O butona basarak onlarca bildirimi tek seferde silmeniz mümkün.



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