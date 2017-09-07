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Göğüslerin nerede yorumuna içerleyip silikon taktırmak istedi

GÖĞÜSLERİN NEREDE YORUMUNA İÇERLEYİP SİLİKON TAKTIRMAK İSTEDİ

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'e daha önce Instagram'da "Göğüslerin nerede?" yorumu yapılmıştı. Zeynep, bu yorumu içerlemiş olacak ki silikon taktırmak istedi ama babasından onay çıkmadı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Göğüslerin Nerede Yorumuna İçerleyip Silikon Taktırmak İstedi(7/10)3

Hamdi Alkan'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep, göğüslerine silikon taktırmak isteyince akıllara Instagram'da yapılan "Göğüslerin nerede?" yorumu geldi. Buı yoruma içerleyen Zeynep, silikon için babasından izin koparamadı.

BABASI SİLİKONA KARŞI ÇIKTI

Ateşli pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşan Zeynep'e bir defasında "Göğüslerin nerede?" yorumu yapıldı. Bu yoruma kayıtsız kalamayan Zeynep, her ne kadar takmıyor gibi gözükse de aklına silikon yaptırmak geldi. Ancak babası izin vermedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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