GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI: KİM SEÇİLİRSE ARKASINDAYIZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından sorulan belediye başkanlığı sorularını yanıtladı. 13,5 yıldır başkan vekilliği görevini yürüttüğünü belirten Gümüşdağ, "Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni belediye başkanımızı seçeceğiz. Dolayısıyla o gün, yani 28 Eylül'de o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız." dedi.
"KİM SEÇİLİRSE ARKASINDA DURACAĞIZ"
İşte Göksel Gümüşdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları:
"Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Ben 13,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim ve hala görevimde aktifim. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni belediye başkanımızı seçeceğiz. Dolayısıyla o gün, yani 28 Eylül'de o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız. Çünkü İstanbul kenti hizmete ara veremez. Hemen yeni belediye başkanımızla İstanbul halkına, İstanbul kentine hizmet etmeye devam edeceğiz.
34 NUMARAYI GÜMÜŞDAĞ TAŞIDI
Bu arada basın toplantısı sonunda verilen toplu fotoğrafta Gümüşdağ'ın 34 göğüs numarasını taşıdığı dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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