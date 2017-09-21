Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

GÖLCÜK MÜFTÜSÜ'NÜN AÇIK KADINLAR İÇİN TEŞHİR ÜRÜNÜ BENZETMESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI


Gölcük Müftüsü'nün Açık Kadınlar İçin Teşhir Ürünü Benzetmesi Büyük Tepki Topladı
Tarih : 21 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Gölcük Müftüsü'nün Açık Kadınlar İçin Teşhir Ürünü Benzetmesi Büyük Tepki Topladı(9/10)5

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın, Facebook hesabından kadınlara yönelik yaptığı yorum büyük tepki çekti.

"TEŞHİR ÜRÜNLERİ YARI FİYATINA SATILIR"

Gölcük Müftülüğü görevini 4 yıldır sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından, 'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana?' şeklinde paylaşımda bulundu.

TEPKİLER ARTINCA MESAJI SİLDİ

Müftü Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa süre içersinde yayıldı. Birçok kişi, bu imalı paylaşıma tepki göstermeye başladı. Attığı mesajda başı açık kadınları hedef aldığı yorumları yapılan Yazıcı, tepkilerin giderek artması üzerine bu paylaşımını sildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gölcük  Müftüsü  Nün  Açık  Kadınlar  İçin  Teşhir  Ürünü  Benzetmesi  Büyük  Tepki  
Topladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER