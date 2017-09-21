GÖLCÜK MÜFTÜSÜ'NÜN AÇIK KADINLAR İÇİN TEŞHİR ÜRÜNÜ BENZETMESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın, Facebook hesabından kadınlara yönelik yaptığı yorum büyük tepki çekti.
"TEŞHİR ÜRÜNLERİ YARI FİYATINA SATILIR"
Gölcük Müftülüğü görevini 4 yıldır sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından, 'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana?' şeklinde paylaşımda bulundu.
TEPKİLER ARTINCA MESAJI SİLDİ
Müftü Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa süre içersinde yayıldı. Birçok kişi, bu imalı paylaşıma tepki göstermeye başladı. Attığı mesajda başı açık kadınları hedef aldığı yorumları yapılan Yazıcı, tepkilerin giderek artması üzerine bu paylaşımını sildi.
Kaynak: haberinburada
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